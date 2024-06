Peter Zeidler quitte St-Gall pour la Bundesliga

Le président du FC Saint-Gall, Matthias Hüppi, a indiqué ne pas avoir voulu empêcher son désormais ancien entraîneur de pouvoir saisir une opportunité intéressante. "Le bon travail de Peter Zeidler au FC Saint-Gall avait déjà suscité l'intérêt d'autres clubs par le passé. Nous avons toujours parlé ensemble de manière ouverte et constructive et lui avons dit ne pas vouloir lui mettre des bâtons dans les roues dans le cas où un transfert dans un grand championnat serait possible."

A Bochum, le technicien aura sous ses ordres le défenseur suisse Noah Loosli, qui est sous contrat jusqu'en 2026. La mission de Peter Zeidler ne s'annonce pas aisée. L'équipe de Bochum va enregistrer de nombreux départs de cadres et va devoir engager plusieurs nouveaux joueurs.