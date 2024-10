Pas de vainqueur dans le choc au sommet

Zurich et Lugano n'ont pas réussi à se départager (1-1) dans le choc au sommet de la 9e journée de Super League. Ce match nul offre la possibilité à Servette de prendre la tête en cas de victoire cet après-midi à Saint-Gall.

Les Tessinois peuvent nourrir des regrets, car ils ont copieusement dominé et ont de loin été l'équipe la plus active et la plus dangereuse. Mais Brecher, très en vue, a sauvé son camp à de nombreuses reprises. Le portier du FCZ a aussi eu besoin de l'aide de la transversale sur une frappe de Steffen (5e).

Lugano a enfin pris l'avantage par Aliseda (26e), bien servi par Steffen. Oublié par la défense des Bianconeri, Perea a égalisé de la tête (35e) sur le premier essai cadré des Zurichois, qui sera aussi le seul jusqu'à la 88e. Avec un point, l'équipe locale a vraiment été très bien payée.

