"On peut avoir bon espoir que le Conseil national suive le Conseil des Etats en juin", estime Dominique Blanc

Les conditions dans lequel se pratique le football féminin en Suisse pose question et tout particulièrement au sein de la première division, à l'image de l'arrosage encore allumé lors de l'entrée des joueuses pour la demi-finale retour des playoffs entre Zurich et Bâle. "C'est vrai que la question se pose de savoir ce qu'on peut faire de mieux pour cette Women's Super League: jouer à des horaires plus intéressants, dans les stades principaux... Ces discussions-là sont en cours."