"On n'a pas toujours été au top", explique Kastriot Imeri

L'ancien Servettien Kastriot Imeri est revenu sur ce nouveau titre de champion de Suisse pour Young Boys. Le Genevois est conscient des difficultés de son équipe mais aussi de sa résilience.

"Après une longue saison et après ma longue blessure, aujourd'hui je peux enfin fêter tout ça, ce soir on va faire la fête", se réjouit Kastriot Imeri, attaquant genevois transféré en 2022 de Servette aux Young Boys, et dont le club vient de fêter son 6e titre lors des 7 dernières années.

Et les Bernois, qui ont dû attendre la 37e et avant-dernière journée de championnat pour être sacrés, peuvent désormais célèbrer leur victoire à Genève. Imeri se montre beau joueur: "Servette est dans mon coeur et bien que je voulais qu'ils (les Servettiens) fassent quelque chose, je leur souhaite plein de bonheur et je leur souhaite de gagner ce match contre Lugano".

Une saison laborieuse

Quant à la saison par moments laborieuse vécue par YB, le Genevois de 23 ans explique: "C'était une année compliquée pour moi, pour l'équipe, on n'a pas toujours été au top, mais l'équipe est restée focus et remporte le titre".

>> A lire aussi : Vainqueur à Genève, Young Boys est champion pour la 17e fois

bur