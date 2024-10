"On a confiance en ce qu'on peut faire. On l'a très bien montré sur le terrain", se réjouit Luyet

De la fierté, des sourires ont forcément été au rendez-vous dans les couloirs du Stade de Genève après la performance majuscule de l'équipe de Suisse face à la France. Une prestation couronnée par la première victoire décrochée contre les Bleues depuis 22 ans (2-1).

NAOMI LUYET: Le but? C'est clair que c'est très spécial, surtout contre une équipe comme cela. Marquer un tel but, c'est juste incroyable. On a su profiter de nos occasions offensives et on a réussi à être très soudées, très agressives et très compactes derrière. Le public? Ça fait vraiment plaisir qu'il y ait de plus en plus de personnes qui viennent nous voir, surtout à l'approche de l'Euro. Et puis je pense qu'en montrant des bonnes performances, ça encouragera les gens à revenir. La victoire montre vraiment qu'on est un très bon groupe avec beaucoup de qualités. On a confiance en ce qu'on peut faire. On l'a très bien montré ce soir sur le terrain.

Je pense que c'est la récompense de tout le travail qu'on a fait pendant ce rassemblement Iman Beney

IMAN BENEY: La dernière fois que j'ai joué contre la France, c'était à l'Euro M17 et je me retrouve un an et demi après à jouer contre la première équipe. C'est quelque chose de fou. On est vraiment très contente d'avoir pu les battre aujourd'hui. On s'est dit que ça allait être un match différent que celui face à l'Australie. On s'est très bien préparées pendant tout le camp, on sentait que l'équipe était prête. On a fait vraiment des bons entraînements. Je pense que c'est la récompense de tout le travail qu'on a fait pendant ce rassemblement. Le but de Naomi? Incroyable. Je me suis tellement réjouie pour elle. En plus, j'ai pu participer à l'action. Oui, c'est incroyable.

SANDRINE MAURON: Génial! Franchement, ça fait plaisir devant un public comme ça. La victoire en plus à la fin. On voulait déjà jouer avec la manière et en plus le résultat est positif. C'est un beau rassemblement. Le système, comme vous l'avez vu les deux derniers matches, nous convient bien face à des nations rapides dans le jeu. On doit avoir des joueuses qui vont vite sur le côté. C'est ce qu'on a. On a de la jeunesse, on a du talent, on a beaucoup de choses positives

Sundhage a toutes les raisons de se réjouir après ce rassemblement, même si elle sait qu'il y a encore du travail. [KEYSTONE - JEAN-CHRISTOPHE BOTT]

VIOLA CALLIGARIS: C'est incroyable. On a vraiment très bien joué, en équipe. C'est ça qu'il faut contre un tel adversaire. Après un match comme ça, on ne voit que le positif. On a bien géré la rencontre. Le but de Naomi? C'était un but magnifique. J'ai vu le ballon rentrer comme ça. Je me suis dit "non mais c'est incroyable". Je suis vraiment très, très contente pour elle. Elle mérite tout ça et j'espère qu'elle continue de travailler comme ça parce qu'elle est vraiment très importante pour nous.

PIA SUNDHAGE: Nous avons 24 joueuses et nous voulions donner du temps de jeu à la plupart d'entre elles. Vous pouvez voir à quel point il est important de croire en ses joueuses. Quand on regarde le onze de départ, on voit que nous avons deux jeunes joueuses et je pense qu'elles se sont très bien débrouillées. Peu importe comment ça se passe, le jeu vous apprend tellement de choses. Je suis très heureuses de la performance de toutes les joueuses.

Genève, Ludovic Perruchoud