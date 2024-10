"Nous voulons être une équipe de haut niveau? Alors nous devons faire mieux", estime Granit Xhaka

A la veille de retrouver le Danemark pour le quatrième match de la Suisse en Ligue des nations, le capitaine Granit Xhaka s'est confié au micro de la RTS. Le milieu de Leverkusen, expulsé à Copenhague lors de la défaite 2-0, demeure convaincu que son équipe va réagir mardi à St-Gall (dès 20h05 sur RTS2).

Xhaka a reconnu avoir peu dormi après la prestation en Serbie, sanctionnée d'une défaite 2-0. "Je vais être honnête, je ne me suis pas couché avant 8 heures du matin. C'était un match avec beaucoup d'émotions. De toute façon, je m'endors toujours difficilement après une rencontre, surtout une défaite. On fait son autocritique, on regarde ce que l'on a bien fait, ce que l'on a moins bien fait."

Suisse - Danemark: le capitaine Granit Xhaka se confie à la veille de la rencontre / RTS Sport / 2 min. / aujourd'hui à 07:30

Les signaux sont loin d'être encourageant. Le milieu défensif en a pleinement conscience et ne se cache pas derrière un discours fuyant. "Il y a des moments difficiles, où nous devons défendre ensemble avec plus de précision. Nous devons gagner beaucoup plus de duels. Et nous devons concrétiser nos occasions, car nous en avons eu de très belles à chaque match. Nous voulons être une équipe de haut niveau? Alors nous devons améliorer ces éléments pour gagner."

Même s'il concède que le match au Danemark, dont les décisions litigieuses, la fin houleuse et son expulsion ont fait débat, sera dans un coin de sa mémoire, Xhaka est résolument tourné vers la revanche que la Suisse se doit de prendre si elle entend éviter la culbute en Ligue B. "Nous voulons être performants, nous voulons pratiquer un bon football, avec ou sans ballon et jouer de manière agressive. Je suis convaincu que nous ferons un bon match."

