"Nous avons bien joué de la 1re à la dernière minute", souligne Géraldine Reuteler

Les Suissesses se sont présentées en zone mixte le sourire aux lèvres, satisfaites du résultat 1-1, de leur belle prestation face à l'Australie, mais aussi du très beau soutien du public.

GERALDINE REUTELER: "Nous avons bien joué de la 1re à la dernière minute. Nous avons pris beaucoup de plaisir et nous pouvons être satisfaites. Je suis heureuse d'avoir pu retrouver le chemin des filets. Je me suis bien sentie dans ce système en 3-5-2. Je pense que cela s'est bien passé pour nous. En deuxième mi-temps nous sommes moins allées de l'avant mais nous n'avons pas donné beaucoup d'occasions non plus. Nous sommes restées compactes."

IMAN BENEY: "C'était incroyable. On a vraiment fait une bonne première mi-temps, même si on concède ce penalty inutile. Dans l'ensemble, on a répondu présentes, on a bien utilisé le ballon, on s'est créé pas mal de chances et au final on marque le 1-1 devant ces nombreux fans, dans une superbe ambiance. J'ai eu beaucoup d'aide des joueuses devant et derrière moi, notamment de Viola Calligaris. Je n'ai pas réfléchi, j'ai joué mon jeu."

Iman Beney au duel avec deux Australiennes. [freshfocus - Martin Meienberger]

SANDRINE MAURON: "La manière nous satisfait pleinement. Aujourd'hui, on mettait un peu le résultat de côté, mais au final, on l'a quand même ce résultat positif. On sent qu'il y a eu une équipe qui commence à se mettre en place. Il ne faut pas se projeter trop vite, mais il y a vraiment du bon dans ce groupe."

LIA WÄLTI: "Le public a été incroyable. Il nous a porté tout le long de la rencontre. Ce soutien était important aussi pour nos jeunes joueuses, je crois qu'elles ont fait la prestation qu'il fallait. Iman (Beney) et Naomi (Luyet)? Je suis très fan. Elles ont très bien joué, elles ont beaucoup de talent et vont devenir des joueurs importantes pour l'équipe dans les années à venir."

Zurich, Ludovic Perruchoud