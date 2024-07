Naomi Luyet: "C'est incroyable d'avoir de plus en plus de minutes de jeu"

Les Suissesses se sont présentées tout sourire après avoir communié avec le public de la Pontaise. Heureuses de finir cette campagne sur une bonne note, mais conscientes qu'avec un peu plus de réalisme, elles auraient pu offrir une nouvelle soirée de gala après le 15-0 réussi contre la Moldavie à la Tuilière en septembre 2022 lors des qualifications pour la Coupe du monde 2023.

NAOMI LUYET (ATTAQUANTE): On a essayé différentes tactiques durant le match. On a changé deux fois de système. On a vu qu'on était très flexible et qu'on arrivait à s'adapter à des situations. On peut être plus efficace mais on a quand même réussi à en planter. D'un point de vue personnel? C'est incroyable d'avoir de plus en plus de minutes, que le staff me fasse confiance et me laisse de la liberté sur le terrain.

Meriame Terchoun [Daniela Porcelli/freshfocus - Daniela Porcelli/freshfocus]

MERIAME TERCHOUN (MILIEU): Cela faisait... longtemps que je n'avais plus marqué. Ce 3e but en sélection fait vraiment du bien. On s'est procuré beaucoup d'occasions de marquer. Mais il y a des pertes de balle qu'il faudra absolument éliminer lors des prochains matches. Il y a du travail là-dessus. Dans le haut niveau, cela peut se payer très cher. Il faudra aussi travailler plus physiquement. Le plan de jeu de Pia (ndlr: Sundhage) est clair, on sait ce qu'on doit faire sur le terrain. Et ça marche très bien avec les jeunes.

VIOLA CALLIGARIS (DEFENSEUSE): En première mi-temps, on n'a pas bien joué, on n'a pas pris les espaces ni fait les bons choix. Smilla (Vallotto) et Naomi ont amené de la vitesse vers le but adverse après leur entrée à la pause et cela nous fait du bien. Mon but? Nao m'a demandé si je voulais qu'elle fasse bloc, elle l'a fait parfaitement et je me suis retrouvée seule au deuxième poteau avec un super ballon de Smilla.

Je suis très heureuse d'avoir pu jouer en Suisse romande. Toute ma famille de Genève a pu venir. Smilla Vallotto

SMILLA VALLOTTO (MILIEU): On est fière d'avoir remporté ce groupe et je suis très heureuse d'avoir pu jouer en Suisse romande. Toute ma famille de Genève a pu venir. L'ambiance était vraiment bien aujourd'hui. Mon bilan personnel (nldr: elle termine les qualifications avec 1 but et 6 assists)? C'est pas mal, oui. Je suis très heureuse car cela fait à peine une année que je suis dans l'équipe.

JOHAN DJOUROU (COORDINATEUR SPORTIF): L'intégration se passe super bien (ndlr: il a pris ses fonctions le 1er juillet). Tout le monde est vraiment concerné. Il y a du professionnalisme. Il reste beaucoup de choses à faire mais c'est un excellent début. On était surpris de l'engouement un jour de vacances avec autant de familles.

Lausanne, Ludovic Perruchoud