Monaco et ses Suisses attendent le Barça

De retour en Ligue des champions après presque 6 ans d'absence, Monaco va commencer fort. Le club de la Principauté accueille Barcelone jeudi soir au stade Louis-II.

Adi Hütter, l'entraîneur qui avait mené Young Boys au titre en 2018 (le 1er des Bernois depuis 1986), et ses 3 Suisses (Philipp Köhn, Denis Zakaria et Breel Embolo) auront fort à faire. Le Barça a débuté la Liga en fanfare, avec 5 succès en autant de matches.

Le potentiel offensif des Catalans, avec notamment l'éternel buteur polonais Robert Lewandowski et la pépite Lamine Yamal (17 ans), est impressionnant. Barcelone a marqué 17 buts depuis le début de saison en Liga. "C'est très fort ce qu'ils font, reconnaît le capitaine monégasque Denis Zakaria. Quant à Yamal, il m'impressionne pour son âge. Mais je suis sûr qu'on peut leur poser des problèmes."

L'Atalanta reçoit les Gunners, Xhaka et Leverkusen à Rotterdam

L'autre affiche de la soirée se jouera à Bergame. L'Atalanta, victorieuse de l'Europa League au printemps, recevra Arsenal. Les Gunners devront se méfier des Italiens, toujours très inspirés sur le plan tactique. Le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka entamera la compétition par un déplacement à Rotterdam face au Feyenoord. Zeki Amdouni et Benfica Lisbonne joueront à Belgrade contre l'Etoile Rouge, alors que la partie entre Brest et Sturm Graz pourrait voir les Suisses Edimilson Fernandes et Grégory Wüthrich être aux prises. Le programme sera complété par l'affrontement entre 2 habitués de la compétition, l'Atlético Madrid et le RB Leipzig.

