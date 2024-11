Monaco et Embolo s'imposent à Bologne et restent invaincus

Après deux exploits face au Real Madrid et chez l'Atlético, Lille doit cette fois se contenter d'un match nul obtenu face à la Juventus (1-1) en Ligue des champions au Stade Pierre-Mauroy. Le Losc a mené à la mi-temps grâce à Jonathan David, avant d'être rejoint au score en deuxième période par les Turinois sur un penalty de Dusan Vlahovic, bien plus entreprenants et en maîtrise du match. Les Lillois doivent donc se satisfaire de ce point qui les maintient dans une dynamique positive et surtout une bonne position au classement de la phase de ligue.