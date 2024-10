Monaco arrache un point à Zagreb grâce à Zakaria

Vainqueur 2-1 du FC Barcelone il y a deux semaines, l'AS Monaco n'est pas parvenu à confirmer lors de la 2e journée de la Ligue des champions. Sur le terrain détrempé du stade Maksimir, les Monégasques ont toutefois arraché le nul 2-2 face au Dinamo Zagreb grâce à un penalty transformé par Denis Zakaria en fin de match.

Ce but de l'international suisse et capitaine de Monaco a été arraché après un match où, sous une pluie torrentielle et continue, le Dinamo, moins joueur que son adversaire mais motivé comme jamais, est parvenu à marquer sur chaque erreur monégasque. Egalement dans le onze de base, Embolo, en difficulté, empêtré, seul dans l'arrière-garde du Dinamo, a cédé sa place à la pause.

Deux géants d'Europe ont mis un pied à terre: le Real Madrid et le Bayern Munich ont perdu tous deux 1-0, à Lille et à Aston Villa respectivement. Le Real, champion d'Europe en titre, a déçu au stade Pierre-Mauroy. Lille a été entreprenant et dynamique dès la première période. Et c'est logiquement que Jonathan David a transformé sans trembler le pénalty obtenu via une main dans la surface d'Eduardo Camavinga.

Le Bayern Munich, invaincu cette saison jusque-là, est tombé sur un os à Birmingham, ville du club d'Aston Villa, qui après avoir réussi une saison surprenante l'an dernier continue de briller. L'ancien entraîneur du Paris SG Unai Emery tient un exploit contre la formation dominante de Vincent Kompany, qui s'est cassée les dents sur un grand Emiliano Martinez dans les buts villans.

agences/lper