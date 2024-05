Mise à l'épreuve, la Suisse finit par avoir le dernier mot

La Suisse n'a pas eu la vie facile lors de son troisième match des qualifications de l'Euro 2025, disputés dans un format Ligue des nations. Mise à l'épreuve par une solide Hongrie, la sélection de Pia Sundhage a toutefois fait preuve de caractère pour s'imposer 2-1 et conserver la tête du groupe 1 de la Ligue B avec trois succès en autant de matches.

FAUX RYTHME. Face à des Hongroises compactes et agressives, la sélection helvétique a peiné à mettre le pied sur l'accélérateur. Engluées dans un faux rythme, mises en difficulté dans les duels et sur les deuxièmes ballons, les Suissesses ont concédé plusieurs occasions et deux tirs sur lesquels Elvira Herzog a dû intervenir (4e et 19e). La gardienne no1 s'est encore interposée avec brio à la 56e avant de s'avouer vaincue sur une nouvelle incursion hongroise dans la minute suivante.

DANKE RAMONA. Sevrée de ballons durant de longues minutes, Ramona Bachmann est plusieurs fois venue puiser à la source, à la mi-terrain. Bien lui en a pris car ses replis, puis ses impulsions ont été à l'origine des occasions helvétiques les plus dangereuses. Ils se sont même avérés décisifs. A la 27e, Bachmann a ainsi pu accélérer le jeu, briser les lignes adverses avec une passe au cordeau pour Smilla Vallotto dans la profondeur.

La native de Genève, qui a signé au passage son 5e assist de la campagne, a parfaitement remis en retrait pour le 1-0 d'Alisha Lehmann. Bachmann a également obtenu à l'expérience et transformé le penalty de la 61e minute qui a évité à la Suisse de sombrer dans le doute.

GRANDES PREMIERES. Sur le chemin de l'Euro, Sundhage a poursuivi son tournus. Dans une sélection qui doit faire face à plusieurs absences, dont celle de la si précieuse Lia Wälti, la technicienne suédoise a offert une première titularisation à Lydia Andrade (Leipzig/25 ans) et Larina Baumann (26 ans). Si la première, associée à Meriame Terchoun, positionnée en latérale, sur le flanc droit n'est pas parvenue pleinement à s'exprimer, la latérale de St-Gall Larina Baumann a rendu une excellente copie. Solide, appliquée, elle a été l'une des Suissesses les plus inspirées.

GUICHETS FERMES. Les 2905 billets mis en vente ont trouvé preneurs. Dans une ambiance bon enfant et familiale, le public a souffert avec la Suisse avant de se réjouir d'une fin de match bien maîtrisée après le second but des joueuses de Pia Sundhage et de livrer une ovation bruyante à la star Lehmann, remplacée par Seraina Piubel à la 86e minute.

Bienne, Ludovic Perruchoud