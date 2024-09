Messi de retour avec un doublé et un assist

Lionel Messi s'est fendu d'un doublé et d'une passe décisive pour son retour de blessure avec l'Inter Miami en MLS. L'Argentin est impliqué sur tous les buts de son équipe, victorieuse 3-1 contre Philadelphie.

Le no10 n'avait plus joué depuis le succès final de l'Argentine en Copa America contre la Colombie le 14 juillet en raison d'une blessure à la cheville. Il fallait même remonter au 1er juin pour voir Messi sous les couleurs de l'Inter Miami, privé de sa star pendant 8 matches de championnat.

Deux réussites en 4 minutes

L'octuple Ballon d'or, âgé de 37 ans a inscrit 2 buts en 4 minutes (26e, 30e) et délivré une passe décisive pour Luis Suarez au bout du temps additionnel (98e), alors que Philadelphie menait 1-0 depuis la 2e minute. "La vérité, c'est que je suis un peu fatigué (...) La chaleur et l'humidité à Miami n'aident pas non plus mais je voulais vraiment revenir, j'étais éloigné des terrains depuis longtemps", a réagi "La Pulga" après la rencontre.

L'Inter Miami est de loin la meilleure équipe de MLS, comptant 10 points de plus que son dauphin Cincinnati en Conférence Est et autant de longueurs d'avance sur le Los Angeles Galaxy, dans la Conférence Ouest, à 6 journées de la fin du championnat régulier.

