Manuel Akanji dans l'équipe type

Héros malheureux du quart de finale contre l'Angleterre, Manuel Akanji figure dans le onze idéal de l'Euro dévoilé par l'UEFA. L'instance a retenu 6 Champions d'Europe espagnols dans son équipe-type.

De son premier match contre la Croatie (3-0) à sa victoire contre l'Angleterre en finale (2-1), l'Espagne a marqué l'Euro de son empreinte et l'UEFA l'a saluée en plaçant six de ses représentants dans l'équipe de la compétition: le latéral gauche Marc Cucurella, les milieux Fabian Ruiz, Dani Olmo et Rodri et les ailiers Lamine Yamal et Nico Williams.

Après la Roja, c'est l'équipe de France qui est la plus représentée avec deux joueurs: le gardien Mike Maignan et le défenseur central William Saliba, symboles de la défense de fer des Bleus défaits en demie par l'Espagne. L'Angleterre, finaliste déçue, n'a en comparaison qu'un seul joueur dans ce Onze: Kyle Walker, défenseur droit.

Trois Cityzens dans le onze

Manuel Akanji en défense centrale et l'Allemand Jamal Musiala en attaque (battus respectivement par l'Angleterre et l'Espagne en quarts) complètent cette équipe européenne de rêve. A noter que Manchester City est le club le plus représenté avec 3 joueurs (Walker, Rodri et Akanji) alors qu'aucun joueur du Real Madrid, vainqueur de la Ligue des champions, ne figure dans cette équipe.

afp/fg