Manchester City fessé par le Sporting

Avant de rejoindre Manchester United, Ruben Amorim a dirigé le Sporting pour son dernier grand match, contre... Manchester City lors de la 4e journée de la Ligue des champions. Le technicien portugais a offert un superbe cadeau aux supporters puisque sa future ex-équipe a battu les Citizens (avec Manuel Akanji) 4-1.

Les Anglais ont ouvert le score par Phil Foden (4e), mais le Sporting a su réagir. Des buts de Viktor Gyökeres (38e/49e pen/80e pen) et Maximiliano Araujo (46e) ont mis les hommes de Pep Guardiola au tapis. Erling Haaland a manqué un penalty qui aurait ramené les siens à portée de leurs adversaires (69e). Manchester City a ainsi concédé une troisième défaite consécutive toutes compétitions confondues: assez rare pour être souligné.

Défaite du Real

L'affiche entre le Real Madrid et l'AC Milan, les deux clubs les plus titrés dans la compétition avec respectivement quinze et sept sacres, a débouché sur une grosse surprise. Les visiteurs italiens (avec Noah Okafor dès la 77e) l'ont en effet emporté 3-1 contre un Real décidément pas au mieux ces temps, à l'image de Kylian Mbappé et Jude Bellingham.

Malik Thiaw (12e), Alvaro Morata (39e) et Tijjani Reijnders (73e) ont inscrit les buts des rossoneri. Sur penalty, Vinicius avait égalisé (23e). Avec 6 points, les Merengue ont un peu de quoi s'inquiéter avant leur prochain match, qui les enverra à Liverpool...

ats/efas