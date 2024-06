Mall: "Le scénario n'aurait pas pu être meilleur que celui-ci"

Logiquement tout à leur joie, les Servettiens, vainqueurs de la Coupe de Suisse, ont loué les vertus collectif et souligné leur bonheur de ramener un trophée à Genève et à un club qui est passé par tant de tourments.

Steve Rouiller (défenseur du Servette FC): "Je suis ému parce que cela fait des années que Servette n'avait rien gagné. Nous avons vécu pas mal d’émotions cette saison, en championnat, en Coupe, en Europe... Gagner comme ça, avec un tel suspense, fait que les émotions lâchent. Ca fait du bien pour le club comme pour les supporters de gagner quelque chose, d'entrer dans l'histoire. On ne pouvait pas rêver mieux comme issue finale."

Daniel Blanco (entraîneur des gardiens du Servette FC): "C'est une équipe, une famille et le peuple grenat qui ont gagné aujourd'hui. Nous avions décidé, avant le match, de changer de gardien en cas de tirs au but. Nous avions déjà hésité à le faire à Plzen, en Conference League. Là, c'était un pari, et ça a fonctionné. Grâce aussi au talent de Joël (ndlr: Mall)"

Puisqu'on se souvient souvent d'une finale à travers ses anecdotes, eh bien le changement de gardien en sera une de cette finale 2024. Jérémy Frick, capitaine du Servette FC

Jérémy Frick (gardien et capitaine du Servette FC): "Nous étions la meilleure équipe aujourd'hui. On a mérité ce succès dans le jeu. Il n'y avait pas photo entre nous et Lugano. Cette Coupe, c'est le point final d'une saison extraordinaire. Nous avons une équipe exceptionnelle. Et puisqu'on se souvient souvent d'une finale à travers ses anecdotes, eh bien le changement de gardien en sera une de cette finale 2024. Cela résume aussi notre saison; tout le monde a participé à cette victoire, tout le monde a mis sa pierre à l'édifice."

Frick et Mall, le deux gardiens du SFC, avec la Coupe de Suisse. [KEYSTONE - SALVATORE DI NOLFI]

Joël Mall (gardien du Servette FC): "Je n'ai jamais vu cela! Combien y a-t-il eu de tirs au but (sourires)? Je ne sais pas quoi dire, que ce soit en français ou en allemand. Je suis simplement très heureux pour Genève, pour Servette, pour nous les joueurs et pour le staff. C'est incroyable. Le scénario n'aurait pas pu être meilleur que celui-ci."

Miroslav Stevanovic (milieu du Servette FC): "Cela a été un match étrange, mais les tirs au but, c'est la meilleure façon de finir la saison. Je crois qu'on mérite vraiment ce trophée. Ca fait 7 ans que je suis au Servette FC et je crois que le club avait vraiment besoin de cela. Bien sûr que nous allons faire la fête ce soir et ne surtout pas dormir."

Cela faisait 30 jours que je disais aux gars qu'on allait gagner cette finale, mais je ne pensais pas qu'on le ferait de cette manière, avec un tel suspense Bojan Dimic, entraîneur-assistant du Servette FC

Bojan Dimic (entraîneur-assistant du Servette FC): "Cela faisait 30 jours que je disais aux gars qu'on allait gagner cette finale, mais je ne pensais pas qu'on le ferait de cette manière, avec un tel suspense. Nous avons gagné pour le club, pour l'institution, pour une génération entière qui n'avait jamais connu cela auparavant. Celle-ci mérite aussi de pouvoir raconter plus tard des histoires servettiennes à ses enfants. J'ai rarement vécu autant d'émotions dans un même match. C'est énorme, magnifique et ça restera gravé à jamais."

René Weiler (entraîneur du Servette FC): "Je ne serai effectivement plus l'entraîneur du Servette FC la saison prochaine, mais je reste au club, autour de la première équipe. Je ne sais pas encore dans quelle position. Il va falloir en parler. Cette décision n’est pas seulement la mienne. Nous avons discuté depuis longtemps avec les dirigeants pour arriver à cela, mais il faut définir les contours de ce poste. Nous étions d'abord focalisés sur la finale avant de nous projeter. Je veux contribuer à agrandir et développer ce club, pour lui amener tout ce qui est nécessaire pour rivaliser avec les autres équipes qui veulent jouer le titre en Suisse."

Propos recueillis par Ethan Fasnacht et Olivier Dominik, à Berne

