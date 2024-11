Lugano vise le trois sur trois

Vainqueur de ses deux premiers matches de Conference League, Lugano a l'occasion de faire la passe de trois en Serbie. De son côté, Saint-Gall est à la recherche d'une 1re victoire en Irlande du Nord.

Les Tessinois se déplacent à Backa Topola, dans le nord de la Serbie, pour y affronter une équipe battue lors des 2 premières journées de la phase de ligue. Actuel 9e du championnat serbe, Backa Topola reste sur une défaite concédée face au Partizan Belgrade.

Lugano, vainqueur d'Yverdon (2-0), a su pour l'instant profiter de son tirage plutôt abordable. Après les victoires contre Helsinki (3-0) et Mlada Boleslav (1-0), un nouveau succès des Bianconeri leur assurerait pratiquement de disputer au moins les barrages d'accession aux 8es de finale. Cela leur permettrait aussi d'aborder sereinement leurs 2 duels suivants contre La Gantoise et le Legia Varsovie.

Saint-Gall cherche une victoire

Saint-Gall a pour sa part besoin de points après avoir concédé 2 défaites lors des 2 premières journées contre des adversaires coriaces (4-2 face à la Fiorentina, 6-2 contre le Cercle Bruges). Face à Larne, champion d'Irlande du Nord en titre, la tâche s'annonce un peu moins ardue.

Mais il faut rappeler que les Brodeurs n'ont plus connu la victoire depuis plus de 2 mois et un succès contre Zurich le 24 septembre (4-1). Leurs 3 derniers matches de Super League se sont soldés par des matches nuls. Un succès à Belfast, où cette rencontre est délocalisée, leur ferait le plus grand bien.

