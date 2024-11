Lugano terrasse Zurich

Lugano a remporté le choc au sommet de Super League au Cornaredo. Les Tessinois ont laminé le FC Zurich 4-1.

Pourtant, les visiteurs avaient pris le meilleur départ et ouvert le score par Mounir Chouiar dès la 9e. Mais la réaction des Bianconeri a été fulgurante. Renato Steffen a égalisé (22e) avant qu'Anto Grgic (26e/pen) et Shkelqim Vladi (30e) ne placent Lugano sur les bons rails.



Après le repos, Steffen a encore augmenté l'avantage des Luganais (50e). Amir Saipi a ensuite effectué deux belles parades pour maintenir les Zurichois à bonne distance. Ceux-ci ont de plus été réduits à dix après l'expulsion de Juan Perea (62e), ce qui a mis fin à leurs espoirs de revenir dans la partie.

ats/pza