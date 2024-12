Liverpool enfonce Manchester City et s'envole en tête

Le nouvel entraîneur de Manchester United, Ruben Amorim, a réussi ses débuts en championnat à Old Trafford, contre le mal-classé Everton (4-0), huit jours après un nul frustrant à Ipswich. En championnat, les "Red Devils" comptent désormais plus de victoires (cinq) que de défaites (quatre) et de matches nuls (quatre), et ils basculent enfin dans la première moitié du classement. Neuvièmes avec 19 points, ils n'ont plus que quatre points de retard sur Brighton, actuel détenteur de la quatrième place.