Les tenors Akanji et Xhaka étoffent leur palmarès, Rodriguez retrouve le chemin des filets

On n'en parle peu. Et pourtant, du côté de Turin, il est un incontournable. Souvent pointé du doigt pour ses performances en équipe de Suisse, Ricardo Rodriguez sort d'une bonne saison avec Torino. Le capitaine du Toro, sous les couleurs duquel il évolue depuis septembre 2020, a mis fin à une disette de presque 7 ans en Serie A. Auteur d'un but et d'une passe décisive lors du succès 3-1 contre l'AC Milan - son ancien club - le 18 mai, il a permis à son équipe d'accrocher une belle 9e place finale, tout proche de l'Europe. Dans l'ombre des grands, dans l'ombre du surprenant Bologne et du plaisant Atalanta, le Torino est l'une des bonnes surprises de la saison.

Ricardo Rodriguez a marqué son premier but depuis 2017 en Serie A. [IMAGO - Goal Sports Images]

Le dernier but du latéral en championnat italien, auquel il a fait une infidélité de quelques mois (prêt au PSV Eindhoven de janvier à juin 2020), remontait au 20 septembre 2017 lors de sa première saison italienne, avec les rossoneri. Une éternité. Rodriguez, dont la science du placement a souvent été mise à l'honneur en Italie, a ainsi fait le plein de confiance avant l'Euro. Après sa performance de l'avant-dernière journée, la Gazzetta dello Sport lui a ainsi tressé quelques louanges après lui avoir attribué l'excellente note de 8. "Le missile du 3-0 est son éclair le plus éblouissant. Mais il y a plus: le centre pour Zapata, l'intervention sur Kalulu, les changements de jeu. Une performance monstrueuse, de niveau européen".