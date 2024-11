Les Suissesses contre la France, l'Islande et la Norvège

L'équipe de Suisse dames connaît désormais ses adversaires pour la prochaine Ligue des nations. En Ligue A, elle affrontera ainsi la France, l'Islande et la Norvège.

Ces trois pays sont mieux classés que la sélection helvétique dirigée par Pia Sundhage. Le favori logique du groupe sera la France, actuelle 10e nation mondiale. La Suisse a récemment dominé les Bleues 2-1 à Genève en match de préparation.

Les six journées auront lieu en février, avril et mai/juin 2025, soit avant la phase finale de l'Euro en Suisse. Les quatre vainqueurs de groupe seront qualifiés pour la suite, avec des demi-finales aller-retour, la finale pour la troisième place et la finale, en automne et hiver de l'an prochain.

ats/adav