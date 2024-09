Les jeunes Suisses battus

La Suisse M21 a concédé une première défaite dans les qualifications pour l'Euro. A Lausanne, les joueurs de Sascha Stauch ont été battus 2-1 par l'Albanie.

On peut parler de mauvaise opération pour les espoirs helvétiques. Cette défaite va très certainement coûter cher. Et dire que les jeunes Suisses avaient ouvert la marque par Franck Surdez à la 16e! Seulement juste après la réussite de l'attaquant de la Gantoise, c'est Adrion Pajaziti qui a pu égaliser. Et c'est ce même Pazajiti qui a inscrit le 2-1 à la 69e.

Mais les Suisses ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes car ils ont eu des occasions de revenir dans cette partie. Il y a eu notamment ce penalty de la 85e trop mollement tiré par Nikolas Muci. Et dans les nombreux arrêts de jeu, les joueurs de Stauch ont poussé sans arriver à glisser le ballon une nouvelle fois au fond des filets albanais.

Au classement, la Suisse occupe le 2e rang avec 14 points et alors qu'il lui reste 3 parties à disputer. En tête du classement, on retrouve la Roumanie avec 16 points.

ats/bur