Légende du FC Bâle, Fabian Frei s'en va à Winterthour

Vingt ans après, Fabian Frei revient à Winterthour. Le Thurgovien de 35 ans a en effet résilié son contrat - qui courait jusqu'en 2025 - avec le FC Bâle et rejoint immédiatement et sans frais de transfert "Winti" jusqu'à la fin de la saison avec option pour une année supplémentaire.

Le départ de Fabian Frei est une page qui se tourne pour Bâle. L'ex-capitaine de la formation rhénane est arrivé au centre de formation en 2004 en provenance des juniors de Winterthour avant de connaître ses grands débuts avec la première équipe en 2007.

Et si ce n'est 2 ans à Saint-Gall (2009-2011) et 3 ans à Mayence (2015-2018), l'homme qui compte 24 sélections et 3 buts avec l'équipe de Suisse n'a porté que les couleurs bâloises.

543 matches sous les couleurs bâloises

Frei, qui joue au poste de milieu défensif ou en défense centrale, a marqué l'histoire du FC Bâle en devenant le joueur ayant disputé le plus de rencontres officielles avec le club (543).

Il a par ailleurs joué un grand rôle dans l'ajout de 5 titres nationaux (2008, 2012, 2013, 2014 et 2015) et de 3 Coupes de Suisse (2008, 2012 et 2019) au palmarès du club Rotblau.

pza