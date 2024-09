Le secteur visiteurs restera fermé lors du prochain match du FC Bâle à Sion

Les débordements qui ont eu lieu avant le match de Bâle à Sion fin août ont des conséquences. Lors du prochain duel entre les des deux équipes à Tourbillon, le secteur visiteurs sera fermé aux supporters bâlois.

Aucun billet ne sera non plus vendu aux supporters bâlois, a annoncé mercredi la Conférence des directeurs cantonaux de justice et police (CCDJP). Selon le communiqué, le FC Bâle devrait dissuader ses supporters de se rendre à Sion pour cette partie. Les supporters bâlois seront en outre placés sous "étroite surveillance" jusqu'à la pause hivernale. Si d'autres incidents devaient se produire, le secteur du FC Bâle à domicile sera fermé pour une rencontre.

Avant le match de championnat Sion-Bâle du 31 août, des groupes de supporters se sont battus dans le centre-ville de Sion. Un jeune Suisse de 18 ans avait alors été légèrement blessé et avait dû être transporté à l'hôpital.

Il est désormais certain que les agressions ont été provoquées par des supporters bâlois, poursuit le communiqué de la CCDJP.

sda/alt