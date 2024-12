"Le score ne reflète pas notre deuxième mi-temps", estime Iman Beney

Les Suissesses se sont présentées à la presse avec le sourire malgré la défaite 1-0 en Angleterre. Elles se sont montrées satisfaites de leur bonne deuxième mi-temps et espèrent poursuivre sur cette lancée en 2025, année où elles joueront l'Euro à domicile.

IMAN BENEY: En première mi-temps, on n'a pas eu trop de réussite dans notre pressing. On était organisées, on avait notre tactique mais on n'a pas bien exécuté les choses et on n'arrivait pas à mettre la pression. On était trop bas dans notre camp et je pense que ça nous a mises en difficulté. On n'a pas eu assez de force pour se retourner vers l'avant. A la pause, on a changé deux ou trois choses et je pense que c'est mieux allé. Au final, on a eu plus d'actions que les Anglaises sur la deuxième période. Le score ne reflète pas notre deuxième mi-temps. Mais on finit l'année 2024 sur une bonne note. Mon action? La gardienne a eu un peu de réussite on va dire. J'aurais été très heureuse de marquer mon premier but. C'était le rêve de jouer déjà contre l'Angleterre dans un stade plein. C'est quelque chose de spécial et j'étais vraiment très étonnée de l'ambiance. Je n'avais jamais vu ça.

C'est cool comme performance, je vais bien dormir cette nuit. Smilla Vallotto

SMILLA VALLOTTO: On n'a pas gagné, mais quand même, 1-0 contre l'Angleterre, c'est pas mal. On n'était pas vraiment focus pendant 45 minutes mais en deuxième mi-temps, on s'est améliorées. Après le but, il nous restait 83 minutes pour marquer, on est donc toutes restées positives. On était plus rapides avec le ballon et on était mieux défensivement, mieux organisées aussi. C'est vraiment cool cette performance. Je vais bien dormir cette nuit. On sait que des joueuses importantes n'étaient pas là aujourd'hui, mais on a réussi à faire quelque chose de très bien quand même. C'est très positif.

ANA-MARIA CRNOGORCEVIC: Je ne suis jamais contente quand on perd. Mais c'était mieux que vendredi. Je pense que nous avons été un peu plus courageuses après la pause. Nous avons aussi pris un peu plus soin du ballon. Nos mouvements étaient meilleurs. Et puis, nous avons enfin réussi à nous procurer des occasions de but. Et je pense que c'est la principale différence avec la première mi-temps.

PIA SUNDHAGE: J'ai vu, en analysant les matches de cette année, deux phases. La première phase où nous avons joué contre la Pologne et la Ligue des Nations en Ligue B. C'était important de gagner des matches parce que tout le monde regarde un peu les statistiques et je pense que nous avons eu quelques belles victoires. Après cela, la deuxième phase, où nous avons aussi changé notre façon de jouer face à quatre bonnes équipes. Et bien sûr, lorsque vous jouez contre de bonnes équipes, il faut trouver un équilibre. Nous essayons de garder une certaine ligne de conduite. Il y a des moments où nous nous sommes bien débrouillées et il y a certaines choses que nous avons vraiment bien faites.

Sheffield, Ludovic Perruchoud