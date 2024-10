Le rêve éveillé de Surdez, la bonne adaptation de Fernandes et la précieuse constance de Freuler

S'il est un Suisse qui connaît un formidable début de saison, c'est bien Franck Surdez. Le Neuchâtelois de 22 ans, qui a rejoint La Gantoise et le championnat belge en janvier dernier, a su prendre son mal en patience. L'adaptation n'a pas été simple, il a cependant mis ses six premiers mois à profit pour travailler sans relâche et soigner une petite déchirure musculaire contractée au mois de mai. Ses efforts sont récompensés en ce début de saison.

Surdez n'a pas trouvé la faille dimanche lors du nul 1-1 face à Saint-Trond. [IMAGO/Belga - IMAGO/JILL DELSAUX]

Avec l'arrivée du nouveau coach Wouter Vrancken, notamment assisté du Tessinois Danijel Milicevic, Surdez a eu sa chance et l'a saisie. En championnat, l'attaquant international M21 a pris place dans le onze de base. Avec un but (lors du succès 2-0 contre Malines le 15 septembre) et cinq passes décisives sur les dix matches disputés en Pro League jusqu'à présent, il frappe fort. Un but sur trois inscrits par La Gantoise en championnat porte sa patte! Loin d'être anodin.

Surdez a également pu disputer ses premières minutes européennes. Régulièrement aligné lors des qualifications, il a été titularisé lors de la 1re journée de la Conference League à Stamford Bridge, où les Buffalos se sont inclinés 4-2 devant Chelsea. Une expérience précieuse pour le jeune attaquant, qui, s'il poursuit sur sa lancée, ne devrait pas tarder à rejoindre la sélection de Murat Yakin. En attendant, il devrait disputer ses 9e et 10e matches avec la Suisse M21, en qualifications pour l'Euro 2025, vendredi face à la Finlande, puis mardi en Roumanie.