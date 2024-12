Le Real Madrid sombre à Bilbao, Mbappé rate encore un penalty

Largement dominé sur la pelouse de San Mamés, le Real Madrid, champion d'Espagne en titre, a concédé mercredi sa 2e défaite de la saison en championnat face à l'Athletic Bilbao (2-1) lors d'une rencontre avancée de la 19e journée de Liga, où Kylian Mbappé a connu un nouvel échec sur penalty.

Revenus dans la rencontre à la 79e avec de la réussite grâce à un but de renard de l'Anglais Jude Bellingham, après un nouveau penalty raté par l'attaquant français (68e), les Merengues ont plié une 2e fois quelques secondes plus tard devant le buteur basque Gorka Guruzeta, bien aidé par une perte de balle de Federico Valverde (81e).

Si souverain l'an passé, le champion d'Europe et d'Espagne en titre, plombé par les blessures (Vinicius Jr, Carvajal, Militao, Alaba...) confirme ses difficultés du moment et compte déjà plus de revers toutes compétitions confondues en ce début de mois de décembre que lors de toute la saison dernière (3 défaites en C1, 2 en Liga). Le Real a ainsi perdu 5 de ses 11 derniers matches, soit une défaite de plus que sur ses 73 rencontres précédentes, selon le statisticien Opta.

Toujours en crise de confiance, Kylian Mbappé a été totalement muselé par la défense basque et a manqué un nouveau penalty, comme à Liverpool la semaine passée, repoussé par le gardien Mikel Agirrezabala (68e).

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

"C'est un mauvais résultat. Une grosse erreur dans un match où chaque détail compte. J'en prends l'entière responsabilité. C'est un moment difficile mais c'est le meilleur moment pour changer cette situation et montrer qui je suis", a réagi l'attaquant français sur son compte Instagram.

"Je n'ai pas parlé avec Mbappé. (...) Mais je ne vais pas évaluer la performance d'un joueur seulement sur un penalty. C'est clair qu'il est déçu et triste, mais il faut aller de l'avant. Il n'est assurément pas à son meilleur niveau, mais on doit lui laisser du temps pour s'adapter, lui laisser du temps pour s'améliorer", a lui plaidé son entraîneur Carlo Ancelotti.

afp/alt