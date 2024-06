Le Real Madrid frappe deux fois et retrouve son trône européen

Gregor Kobel, gardien du Borussia Dortmund (au micro de la télévision publique allemande ZDF): "Pour le moment, on est tout simplement déçus après un tel match, après les occasions que l'on a eues. C'est extrêmement décevant. Sur l'une ou l'autre, on doit en faire plus. Je suis toutefois fier de l'ensemble de l'équipe. On a réalisé une très belle campagne de Ligue des champions, on a montré que l'on pouvait jouer au plus haut niveau à l'international. J'espère que chacun d'entre nous est fier".

Jude Bellingham (milieu du Real Madrid): "J'ai toujours rêvé de jouer ces matches. Dans la vie, il y a beaucoup de gens qui vous disent que vous n'y arriverez pas. Je ne trouve pas les mots. C'est le plus beau soir de ma vie."

Dani Carvajal (défenseur du Real Madrid): "Je savais que ce serait un match difficile. En première mi-temps, ils ont été très supérieurs mais nous sommes restés en vie. Je savais que notre moment viendrait et c'est ce qui est arrivé, nous avons notre 15e Ligue des champions."