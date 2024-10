Le Portugal gagne, Cristiano Ronaldo marque

Pour son premier match sous le maillot du Kosovo, Amir Saipi a connu la victoire en Ligue des nations. Le gardien de Lugano et ses coéquipiers ont battu la Lituanie 2-1. Saipi n'est pas passé loin de fêter un blanchissage pour sa première, mais a encaissé un but en fin de match après une sortie mal négociée. Le Kosovo avait pris deux buts d'avance après des réussites de l'ancien bâlois Edon Zhegrova et d'Ermal Krasniqi. Amir Saipi a récemment choisi de défendre les couleurs du Kosovo après avoir gardé le but de l'équipe de Suisse M21.