Le Portugais Pepe met un terme à sa carrière à 41 ans

L'international portugais Pepe, âgé de 41 ans, a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

"Je voudrais remercier tout le monde", a déclaré Pepe dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, énumérant les clubs où il est passé, la sélection ou encore sa famille.

"Tous m'ont apporté le soutien dont j'avais besoin pour partir la conscience tranquille", souligne le défenseur central qui fait ses adieux après avoir participé à l'Euro 2024 et après la fin de son contrat avec le FC Porto.

Dix ans passés au Real Madrid

Né au Brésil et arrivé au Portugal à 18 ans, Képler Laveran Lima Ferreira de son vrai nom, a débuté sa carrière professionnelle au Maritimo de Madère. Après son 1er passage à Porto (2004-2007), il a évolué pendant 10 ans au Real Madrid et a notamment remporté l'Euro 2016 et 3 Ligues des champions avec la "Maison blanche" (2014, 2016, 2017). Au bout d'une saison et demie chez les Turcs de Besiktas, il était retourné à Porto en janvier 2019.

afp/bur