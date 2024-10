Le nouveau statut de Dan Ndoye

Après s'être fait un nom durant l'Euro cet été en Allemagne, Dan Ndoye a choisi de rester dans son club de Bologne. En Italie comme avec l'équipe de Suisse, il veut confirmer son nouveau statut.

"Cette saison, on attend de moi que je fasse la différence, que je marque des buts. C'est aussi pour ça que je suis resté à Bologne, car c'est un rôle qui me convient", déclare Ndoye. Le Vaudois de 23 ans n'a pas quitté l'Emilie-Romagne, alors que des rumeurs l'envoyaient du côté de l'Inter Milan après son Euro réussi.

"J'ai senti que c'était le bon choix pour ma carrière de faire une saison de plus. J'avais encore des choses à faire à Bologne, et pouvoir jouer la Ligue des champions était une grosse opportunité", explique-t-il.

Début de saison décevant

Avec Remo Freuler et Michel Aebischer, Ndoye a toutefois dû s'adapter à un nouvel entraîneur, Thiago Motta ayant cédé aux sirènes de la Juventus Il a été remplacé par l'ex-coach de la Fiorentina Vincenzo Italiano.

"C'est une nouvelle philosophie, un nouveau coach avec des nouvelles idées. Il faut un peu de temps pour tout assimiler, d'autant plus que de nombreux joueurs ont eu une préparation tronquée à cause de l'Euro", rappelle Ndoye. Résultat, après un exercice 2023/24 bouclé à la 5e place, Bologne effectue un début de saison décevant en Serie A (une seule victoire) et peine à marquer (7 buts en 9 matches).

ats/tai