Le maître tir de Xhaka, la belle première de Jashari et la grande forme de Xhemaili

Ardon Jashari a acquis ses galons de titulaire à Bruges. Le Zougois de 22 ans, promis à un bel avenir, appartenait au onze de base du Club lors des 6 derniers matches de Pro League. Hasard ou non, son équipe a engrangé 14 points (4 victoires et 2 nuls) lors de ces 6 rencontres et pointe désormais à la 2e place du classement. Le milieu défensif s'est même offert une première réussite sous le maillot Blauw en Zwart (bleu et noir) qu'il porte depuis le mois de juillet et son transfert en provenance de Lucerne.

Jashari le poing levé après sa première réussite avec Bruges. [IMAGO/Photo News - IMAGO/Jan De Meuleneir]

Parfaitement démarqué dans la surface, Jashari a réussi un crochet avant de croiser sa frappe pour inscrire le 6-0 lors du carton 7-0 de son équipe face à Saint-Trond. Ce but vient couronner des prestations convaincantes du mois de novembre qui lui valent bien des louanges en Flandres, où le talent du joueur, lancé par Mario Frick en Suisse centrale en 2022, fait des émules. De quoi releguer aux oubliettes le début de polémique né d'une interview accordée au Het Laatste Nieuws et publiée le 6 novembre dans les colonnes du quotidien belge néerlandophone.

Dans cet entretien, il disait notamment se sentir "100% albanais". Le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami a toutefois balayé les premiers questionnements apparus dans la presse lors du rassemblement du mois de novembre pour lequel le capitaine de la Suisse M21 a été appelé par Murat Yakin (grippé, il n'a toutefois pas fait le déplacement en Espagne). "Certaines déclarations peuvent parfois être mal reçues par les gens, mais pour avoir longtemps discuté avec Jashari à l'époque, je peux dire qu'il se sent 100% Albanais et 100% Suisse. Quand il a dû choisir sa sélection, il n'a jamais été question de l'Albanie. Il voulait jouer pour la Suisse et, quoi qu'il en soit, il ne peut jouer que pour la Suisse", a déclaré Tami au Matin. Pour rappel, le Zougois a disputé deux matches officiels avec l'équipe nationale, dont le dernier en 8es de finale de la Coupe du monde au Qatar en 2022, et faisait également partie du groupe à l'Euro 2024, même s'il n'a pas joué.