Le LS poursuit sa remontée, Servette fait du surplace, Sion retombe dans ses travers

Servette ne parvient plus à gagner et cela commence à se ressentir au niveau comptable. Accrochés par Zurich à domicile puis défaits au Parc Saint-Jacques par un Shaqiri XXL, les Grenat ont laissé échapper des points qui pourraient se révéler précieux. Un rouage semble avoir perturbé la belle dynamique entrevue lors du premier mois de championnat et les joueurs de Thomas Häberli continuent de stagner. Désormais 4es de Super League avec 25 unités au compteur, ils voient le LS se rapprocher (23 points). La dernière victoire servetienne en date remonte au 27 octobre et un succès 3-1 au Letzigrund face à Zurich.

Super League, Servette – Zurich (1-1): les deux équipes se partagent l’enjeu / Sport dernière / 3 min. / le 9 novembre 2024

Pas de péril en la demeure, mais...

Car si Servette n'est de loin pas dans une position dangereuse, il n'en reste pas moins que la manière à de quoi interpeller. Les Grenat tentent, résistent, se battent, mais ne parviennent pas à aller "plier" leurs matches, au contraire de de leurs adversaires directs. Ces concurrents, justement, se positionnent plus que jamais pour succéder aux Young Boys. Car si, 25 ans après, certains ont pu se prendre à rêver en début de saison à un 18e titre de champion de Suisse du côté de la Cité de Calvin, force est de constater que des équipes comme le FC Bâle, le FC Lugano ou encore le FC Zurich semblent en meilleure position pour aller décrocher le Graal tant convoité en fin d'exercice. Un chiffre va dans de ce sens: la différence de buts des Genevois est de... 0! A titre de comparaison, les Rhénans en possèdent une de +22 et, pour trouver une différence de buts négative, il faut descendre le classement jusqu'au FC Sion, 8e du classement avec -1.

Football, Super League, Bâle-Servette (3-1): un triplé de Shaqiri fait tomber les Grenat / Sport dimanche / 4 min. / hier à 18:20

"On est plus proches de gagner que de perdre", explique Jérémy Frick

Le portier genevois Jérémy Frick n'a pu que confirmer sa déception au micro de la RTS suite à la défaite en terres bâloises: "Je ne pense pas qu'on mérite de perdre, on est plus proches de gagner que de perdre, mais voilà, au final on n'arrive pas à marquer, il ne faut pas encaisser ce deuxième but, et on prend un penalty un peu bêtement, très clairement évitable, à ce moment-là du match". Le dernier rempart grenat a bien résumé le sentiment qui prévaut dans son camp. Et si Shaqiri avait eu moins de réussite? Et si les décisions duVAR étaient allées à l'avantage des Genevois?

L'ailier genevois Dereck Kutesa était déjà revenu sur le potentiel blocage servettien dès lors qu'il s'agit de prendre les rênes du classement, en explicitant l'idée d'ADN du champion, permettant à l'équipe qui le possède de ne pas perdre des matches à enjeu et de savoir élever son niveau pour grapiller des points quand bien même la manière pourrait faire défaut. Et si Servette parvenait à hausser le ton et à battre ses concurrents direct lors de ces fameux "matches à 6 points"? Mais avec des "si", on mettrait Genève en bouteille...