Le champion d'Europe espagnol Morata signe à l'AC Milan

Le champion d'Europe espagnol Alvaro Morata a signé un contrat de 4 ans en faveur de l'AC Milan en provenance de l'Atlético Madrid, annonce le club italien.

Le joueur de 31 ans a été recruté jusqu'au 30 juin 2028, avec option de prolongation d'un an, afin de pallier le départ du Français Olivier Giroud au Los Angeles FC. Selon des médias italiens, Milan aurait racheté la clause de libération de Morata à l'Atlético pour un montant de 13 millions d'euros et verserait au joueur un salaire annuel d'environ 4,5 millions d'euros.

Le capitaine de la Roja a disputé tous les matches à l'Euro, mais n'a inscrit qu'un but, lors de la victoire 3-0 contre la Croatie. Il en a toutefois marqué 36 en 80 sélections.

Le natif de Madrid, formé au Real, retrouvera la Serie A après y avoir effectué 2 passages sous les couleurs de la Juventus (2014-16 et 2020-22), qui lui ont permis de remporter 2 championnats (2015, 2016) et 3 Coupes d'Italie (2015, 2016, 2021). Alvaro Morata a également remporté la Coupe d'Angleterre avec Chelsea (2018), et 2 Ligues des champions avec le Real (2014 et 2017).

agences/bur