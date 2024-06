Le Brésil bute sur le Costa Rica pour ses débuts

Maladroit et malchanceux, le Brésil a raté son entrée en lice dans la Copa America. La Seleçao a concédé un nul 0-0 contre le Costa Rica lundi à Los Angeles.

Mené par Vinicius, récent vainqueur de la Ligue des Champions, le Brésil a multiplié les occasions sans parvenir à marquer. Au grand désespoir de Neymar, star blessée présente en tribune pour soutenir ses compatriotes.

Après une bonne entame, les Auriverde pensaient avoir fait le plus dur lorsque le défenseur du PSG Marquinhos s'est jeté au second poteau pour pousser dans les filets un coup franc de Raphinha dévié par Rodrygo (30e). Mais après plus de trois minutes d'analyse, le but a été refusé par la VAR pour un hors-jeu de quelques centimètres.

Dernière occasion à la 92e

Faisant le siège du but adverse, le Brésil, en quête d'une 10e Copa America, s'est montré maladroit avec 11 frappes mais seulement 3 cadrées. Et la Seleçao a aussi joué de malchance, à l'image de cette frappe puissante de Lucas Paqueta qui a trouvé le poteau à la 63e.

Bruno Guimaraes s'est procuré une dernière occasion dans les arrêts de jeu (92e) mais son tir est passé un peu à droite des cages adverses. Le Costa Rica, regroupé devant son but, n'a pour sa part jamais su se montrer dangereux (aucun tir).

ats/efas