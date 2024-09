Le Bayern Munich étrille le Werder Brême

Match après match, le Bayern Munich continue son festival offensif. Vainqueurs 6-1 de Kiel lors de la 3e journée de Bundesliga et 9-2 du Dinamo Zagreb pour leur entrée en lice en Ligue des champions, les Bavarois ont cette fois-ci étrillé le Werder Brême 5-0.

L'homme du match pour les Bavarois est sans conteste Michael Olise. L'international français a tout d'abord ouvert le score à la 23e avant de servir Jamal Musiala pour le 2-0 à la 32e et Harry Kane pour le 3-0 à la 57e. Il est ensuite allé de son doublé en inscrivant le 4-0 à l'heure de jeu. Serge Gnabry a parachevé l'oeuvre de son équipe en inscrivant le 5-0 cinq minutes plus tard.

Manzambi fait sa première apparition

Au championnat, les Bavarois restent donc en tête et comptent provisoirement 3 points d'avance sur leur plus proche poursuivant: Freiburg. Des Fribourgeois qui se sont, pour leur part, imposés 3-0 à Heidenheim grâce à 3 buts en l'espace de 11 minutes. Les réussites ont été l'oeuvre de Ritsu Doan à la 54e et de Vincenzo Grifo à la 59e et 65e.

A noter enfin, la première apparition en Bundesliga de Johan Manzambi. Le Genevois est entré en jeu à la 81e pour connaître ses premières minutes avec le maillot de l'équipe première de Freiburg.

