Lausanne veut faire mieux et vise le top-6

Classé 10e de Super League la saison passée, soit le 3e club romand, Lausanne entend livrer un tout autre spectacle ces prochains mois. A lui d'entrer de plain-pied dans ce nouvel exercice et, surtout, de ne pas se relâcher.

"On ne va pas se cacher: l'objectif est le top-6. Nous le disons publiquement. C'est la place du Lausanne-Sport." Président du LS, Leen Heemskerk est allé droit au but au début du mois dans le Blick; oui, Il entend voir le club vaudois, 2e seulement de son canton l'an dernier derrière Yverdon, redevenir une place forte du football suisse, au-dessus de son 10e rang de la saison passée, prêt cette fois-ci à disputer le "tour final".

La mission ne sera pas forcément évidente pour les pensionnaires de la Tuilière, mais eux qui ont fêté comme un succès leur maintien du mois de mai se doivent en effet de viser plus haut. Pour ce faire, ils ont réussi à préserver un effectif intéressant, même si le marché des transferts ne s'est pas encore véritablement mis en branle et que les choses peuvent encore bouger (notamment autour d'Alvyn Sanches). Pour l'heure en tout cas, Ludovic Magnin - dont le contrat vient d'être prolongé - pourra assurément compter sur Simone Pafundi, la pépite italienne dont tout le monde dit le plus grand bien.

Colonne vertébrale intacte

Si Ilie (Nice) et Kalu (Watford) sont retournés dans leurs contrées après la fin de leur prêt respectif, le LS peut encore s'appuyer sur des éléments intéressants comme Antoine Bernede (joueur sous-estimé), Noë Dussenne ou Kaly Sène, qui seront entourés par Olivier Custodio et par l'un des meilleurs portiers de Super League, Karlo Letica. Ainsi sera la colonne vertébrale lausannoise.

Les recrutements d'Alban Ajdini (brillant la saison dernière avec le SLO) et Teddy Okou doivent dynamiser encore le secteur offensif vaudois. Pour avoir su s'illustrer ces derniers mois au sein d'une équipe qui ne tournait pas rond, le Genevois de 25 ans aura une très belle carte à jouer sous les ordres de Magnin. Quant au Français, pièce-maîtresse de la promotion du... SLO en 2023, il sort d'une saison compliquée à Lucerne et a un grand besoin de se relancer.

Couplée à celle d'un Ludovic Magnin qui aimerait bien frapper un gros coup en tant qu'entraîneur, son envie de revanche peut-elle contribuer à replacer Lausanne dans des hauteurs qui correspondraient à ses ambitions? Premier élément de réponse le 21 juillet contre le FC Bâle d'un ancien Lausannois, Fabio Celestini.

Arnaud Cerutti