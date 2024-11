Lausanne s'impose sur la plus petite des marges face à Sion

Le duel entre les deux derniers du classement s'est soldé par un nul. Au Letzigrund, Winterthour et Grasshopper se sont quittés sur le score de 1-1. Dans une partie globalement dominée par les Sauterelles, ce sont pourtant les visiteurs qui auraient dû ouvrir le score sur penalty à la 67e, mais Nishan Burkart a manqué son affaire. Et c'est finalement Grasshopper qui a inscrit le premier but, Nikolas Muci envoyant le ballon au fond des filets 11 minutes plus tard. Winterthour n'a cependant pas abdiqué et a arraché le nul à la 91e grâce à Remo Arnold. Au classement, Winterthour reste donc avant-dernier avec 2 points d'avance sur GC. Les Zurichois, qui n'ont plus gagné en championnat depuis le 5 octobre (7 matches: 5 défaites et 2 nuls).