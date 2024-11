Lausanne au top, Servette plie, Sion et Yverdon stagnent

Après avoir été leader de Super League la semaine passée au soir de la 11e journée, Servette n'est pas parvenu à prendre le large au classement. Les Grenat ont concédé le match nul au Stade de Genève devant Lucerne dans un match spectaculaire 2-2 avant de perdre le 2e derby du Léman de la saison face au Lausanne-Sport à la Tuilière 1-0. Conséquence: de leader, Servette se retrouve à la 3e place du classement avec 24 points, derrière le FC Zurich, 1er avec 25 points, et le FC Lugano, 2e avec également 25 points.

Servette FC - Lucerne - Super League 2024/2025 (Grand Format) / Football / 13 min. / jeudi à 22:45

Blocage dès qu'il s'agit de prendre la tête?

Dans les faits, rien d'alarmant au niveau comptable, puisque le classement de Super League est on ne peut plus resserré: seuls 3 points séparent le leader zurichois du 5e, le FC Lucerne. Dans la manière, un point interroge: qu'en est-il des capacités des Genevois dès lors qu'ils sont au sommet et donc lorsqu'il s'agit de conserver la tête? On se souvient de la victoire 3-1 contre Lausanne, le 10 mars 2024, qui avait permis aux Genevois de brièvement prendre la tête de la Super League lors de la 27e journée. La suite? Une série de 5 matches sans victoire en championnat, dont 4 défaites d'affilée, qui avaient enterré les espoirs de titre genevois. Espérons pour les hommes de Thomas Häberli que la leçon de la saison dernière puisse servir d'exemple, et qu'ils ne retomberont pas dans leurs travers. Car avec le seul championnat à disputer (contrairement à l'an passé où Servette jouait sur trois tableaux), les Grenat semblent avoir une équipe taillée pour jouer le titre. Un premier élément de réponse sera donné samedi prochain, car le FC Zurich et Servette se retrouveront au Stade de Genève pour un choc au sommet qui promet...

Football : Lausanne a battu Servette 1-0 à la Tuilière dans le 2e derby du Lac de la saison / 19h30 / 25 sec. / hier à 19:30

Kutesa et Sanches scrutés?

Sous les yeux de Giorgio Contini, l'adjoint de Murat Yakin en équipe nationale, Dereck Kutesa n'a pas réussi à marquer. Le Genevois a part ailleurs expliqué, au micro de la RTS, ce que Servette doit apprendre pour pouvoir franchir ce dernier palier: "C'est quelque chose qui fait partie de l'ADN d'un champion. Ces dernières années YB ou Bâle savaient peut-être les matches qu'ils ne devaient pas perdre, et aujourd'hui c'est cet ADN qu'on doit se créer". Alvyn Sanches s'est, lui, illustré en provoquant le penalty qui a débouché sur le seul but de la rencontre. Nul doute que l'ancien entraîneur du LS aura des informations à communiquer à son supérieur en vue du prochain rassemblement de l'équipe de Suisse pour les matches de Ligue des nations face à la Serbie le 15 novembre et face à l'Espagne le 18 novembre...