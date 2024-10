La Suisse s'offre un nul prometteur devant une affluence record

La Suisse a idéalement lancé son automne de "gala" face à l'Australie. Devant une affluence record au Letzigrund, elle a tenu en échec 1-1 les demi-finalistes de la dernière Coupe du monde au terme d'une bonne prestation. Un match sur laquelle elle pourra s'appuyer.

INTERESSANTE TACTIQUE. En optant pour un 3-5-2 et en misant sur le volume de jeu de Nadine Riesen d'un côté et de Naomi Luyet, puis Iman Beney de l'autre, Pia Sundhage a fait un choix tactique très intéressant. Celui-ci s'est avéré payant dans une première mi-temps enthousiasmante où la Suisse s'est procuré les meilleures occasions avec le tir de Viola Calligaris sur Mackenzie Arnold (17e), puis celui de Smilla Vallotto également touché par la portière adverse (40e), aurait mérité d'ouvrir le score. Mais elle a été punie sur un contre qui a débouché sur un penalty concédé par Elvira Herzog et transformé par Caitlin Foord, coéquipière de Lia Wälti à Arsenal. Clinique. Cruel.

Lia Wälti a fêté sa 120e sélection face à l'Australie. [KEYSTONE - TIL BUERGY]

REACTION. Dominée après le thé, la Suisse ne s'est pas désunie pour autant. Son salut est venu sans surprise des côtés. Le gauche en la circonstance avec un centre contré de Nadine Riesen que Géraldine Reuteler a pu reprendre pour obtenir l'égalisation et inscrire son 12e but en sélection nationale (58e). Las, cette réussite n'a pas offert la bouffée d'air espérée. Emoussées, privées de ballon, les Suissesses ont marqué le pas et ont réellement souffert face à la pression australienne. Mais elles ont tenu et elles auraient pu l'emporter si Larina Baumann n'avait pas trouvé la transversale sur une contre-attaque dans les dernières minutes.

SI IMPORTANTE WÄLTI. L'importance de Lia Wälti au sein de cette équipe est indiscutable. Sa sérénité, son sang froid, sa qualité balle au pied possèdent la vertu de diffuser le calme au sein d'une équipe qui peut parfois avoir la tendance à paniquer. Le retour de la lumineuse milieu d'Arsenal, qui n'avait plus joué sous le maillot national depuis le mois de février, a fait du bien, beaucoup de bien. La capitaine, qui honorait sa 120e sélection, est une pièce maîtresse dont la Suisse a besoin.

JUBILES. A noter que ce match était le 150e match de Ramona Bachmann et le 160e d'Ana-Maria Crnogorcevic, associées en attaque. Si la deuxième a réalisé un bon match avant d'être remplacée par Sydney Schertenleib à la 64e, Bachmann a beaucoup travaillé mais n'est pas parvenue à marquer ce duel de son empreinte.

RECORD. La ferveur autour de l'Euro 2025 est en train de monter. Lors de ce premier duel de l'histoire face aux Matildas, l'équipe de Suisse a établi un nouveau record d'affluence pour un de leur match à domicile. 14'370 fans ont réchauffé l'ambiance automnale du vénérable Letzigrund. Le précédent record datait du 30 juin 2022 dans la même enceinte zurichoise. Les Suissesses avaient perdu 4-0 en préparation pour l'Euro devant 10'022 spectateurs.

Zurich, Ludovic Perruchoud