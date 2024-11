La Suisse punie par l'Allemagne devant une foule record

La Suisse n'est pas parvenue à briser le signe indien face à l'Allemagne devant une foule record au Letzigrund. Le barrage helvétique, mis en place avec application durant près d'une mi-temps, a fini par céder et la Mannschaft a pu se régaler pour s'imposer sèchement 6-0.

40 MINUTES ET PUIS C'EST TOUT. Les Suissesses n'ont pas démérité durant 40 minutes. Solides, combatives, elles ont fermé les espaces aux Allemandes et n'ont concédé que peu d'occasions franches. Elles auraient même pu prendre l'avantage en négociant un peu mieux les quelques contres qu'elles se sont ménagés. Mais Alisha Lehmann, Ana-Maria Crnogorcevic ou encore Sydney Schertenleib n'ont pas toujours fait les bons choix ni offert les bons appels. Si sérieuses durant 40 minutes, les Suissesses ont commencé à relâcher leur attention juste avant la pause. Deux grosses opportunités offertes à la Mannschaft se sont soldées par deux magnifiques parades d'Elvira Herzog. Mais la gardienne, pour sa première dans la peau de la no1, n'a pu empêcher l'ouverture du score sur corner de Sjoeke Nüsken.

Toute la déception des Suissesses. [KEYSTONE - MICHAEL BUHOLZER]

RESTEES AUX VESTIAIRES. Le but concédé juste avant la mi-temps a fait mal. Très mal. Les Suissesses ont semblé avoir laissé leur combativité aux vestiaires durant 20 minutes. Les finalistes malheureuses de l'Euro 2022 ne se sont pas fait prier. Laura Freigang, par deux fois, et Lea Schüller ont profité d'une défense trop passive, d'un flanc gauche à la dérive pour inscrire les 2, 3, puis 4-0. Le match était plié et la marche est une nouvelle fois parue beaucoup trop haute. Les deux buts allemands ajoutés en fin de rencontre n'ont fait que le confirmer.

ABSENCES. La Suisse n'a évidemment pas été aidée par les nombreuses absences. La capitaine Lia Wälti et sa capacité à rasséréner ses coéquipières, Luana Bühler et son punch dans les duels, Naomi Luyet et sa folie, Géraldine Reuteler et son tempérament de guerrière ou encore Ramona Bachmann et son art de conserver la balle ont cruellement manqué. Bachmann, annoncée grippée, va d'ailleurs définitivement quitter le camp et sera remplacée par Amira Arfaoui.

HISTOIRE. Si les absences ont naturellement pesé sur l'équipe de Suisse, celle-ci a également été écrasée par le poids de l'histoire. La sélection de Sundhage n'avait jamais battu l'Allemagne en 18 confrontations (17 défaites et 1 nul), elle avait même pris la fâcheuse habitude de subir de véritables corrections face à la Mannschaft. La 19e n'aura donc pas été la bonne, bien au contraire. Mais les Suissesses parviendront peut-être à briser le signe indien mardi face à un autre adversaire qu'elles n'ont jamais battu, l'Angleterre.

NOUVEAU RECORD. L'une des seules belles choses de cette glaciale soirée de novembre est venue des tribunes. La sélection helvétique s'est offert un nouveau record d'affluence pour un match féminin en Suisse. Pas moins de 17'306 personnes étaient présentes pour atténuer l'amertume d'une rencontre manquée mais à l'ambiance chaleureuse et dont le coup d'envoi a été donné par "Maddli", la mascotte officielle de l'Euro 2025 présentée en matinée à Genève. Le record avait déjà été amélioré le 25 octobre dernier dans la même enceinte zurichoise, garnie de 14'370 fans, lors du nul 1-1 face à l'Australie.

Zurich, Ludovic Perruchoud