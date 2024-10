La Suisse joue gros en Serbie

A Leskovac, Murat Yakin et ses joueurs auront à coeur de se faire pardonner les deux défaites de septembre. Sans Yann Sommer, Fabian Schär ni Xherdan Shaqiri, trois joueurs qui n’ont pas – encore – été vraiment remplacés, les Suisses devront élever le curseur. On pense en premier lieu à Gregor Kobel, qui a tout de même encaissé six buts lors de ses deux premières rencontres dans la peau du no 1. A Nico Elvedi, Zeki Amdouni et Breel Embolo.