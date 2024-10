"La Suisse a été en dessous, elle a commis des erreurs techniques inhabituelles. Sa dynamique fait un peu souci..."

Trois matches de Ligue des nations, trois défaites pour la Suisse, battue samedi soir en Serbie. Que retenir de ce déplacement à Leskovac? Bojan Dimic, entraîneur-assistant du Servette FC, a observé de près la rencontre et nous livre son bilan. Des propos clairs et sensés, encore une fois.

RTSsport.ch: Bojan Dimic, la Suisse n'a franchement pas été brillante en Serbie...

BOJAN DIMIC: Non, en effet. Dans ce match qui n'a pas été très spectaculaire, elle a été en dessous, notamment après la pause, alors qu'elle avait contrôlé la rencontre durant la première demi-heure. La Suisse a commis des erreurs techniques inhabituelles, qui ne lui correspondent pas. Elle a été incapable de conserver son rythme du début de match, tout comme elle n'a pas été en mesure de garder la dynamique de l'été dernier. Cela fait souci actuellement. Hier soir, j'ai plus l'impression que c'est elle qui a flanché plutôt que la Serbie qui a augmenté son niveau.

RTSsport.ch: Il y a eu, dans cette équipe de Suisse, une certaine fébrilité derrière et surtout ce presque récurrent manque d'expression et d'idées dans les 20 derniers mètres...

BOJAN DIMIC: Vous arrivez, vous, à me dire qui est le véritable avant-centre de la Suisse? Moi non. J'ai l'impression qu'on met 3 gars devant, qui doivent courir et prendre des espaces, mais sans que les rôles ne soient véritablement définis. On a vu en face ce qu'a fait Mitrovic. C'est un 9 de ce genre qui manque à la Suisse, qui n'a plus un Alexander Frei, voire un Marco Grassi, qui était à son époque un véritable point d'appui. Et puis, je m'interroge aussi sur les "pistons", avec par exemple Aebischer qui va toujours vers le centre du jeu en laissant le couloir à Rodriguez. Est-ce voulu ou est-ce un problème d'animation? Je ne suis pas sûr qu'on mette les bons profils aux bons postes dans cette équipe.

RTSsport.ch: Embolo est clairement en manque de confiance et Xhaka l'envoie tirer le penalty. N'est-ce pas un peu curieux?

BOJAN DIMIC: A mon sens, ils ont pensé qu'Embolo allait marquer ce penalty et justement reprendre un peu de confiance... Cela n'a pas été le cas. Donc ça ne va pas l'aider. Mais jamais je ne blâmerai un joueur qui va tirer un penalty.

RTSsport.ch: Au rayon des individualités, si on vous dit que Dan Ndoye et le seul à avoir vraiment séduit...

BOJAN DIMIC: Je suis assez d'accord. Ndoye a été le plus entreprenant, il a tenté des choses, alors qu'il n'a pas évolué l'entier de la soirée au même poste. J'aurais espéré qu'à son arrivée sur le terrain Fabian Rieder amène un peu de folie, mais il n'y est pas parvenu, hormis sur coups de pied arrêtés. Globalement, les individualités n'ont pas été à la hauteur.

RTSsport.ch: Nous n'avons plus sous nos yeux la Suisse de l'Euro mais plutôt celle de l'an dernier à pareille époque. C'est inquiétant...

BOJAN DIMIC: En Suisse, nous sommes devenus exigeants avec l'équipe nationale, mais une partie de moi ne veut pas trop s'inquiéter non plus. Je préfère en effet que la Suisse vive des automnes un peu "à l'arrache" et séduise lors des compétitions estivales que le contraire. Mais il est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail et, qu'à force, cette équipe devrait déjà avoir un niveau minimum en dessous duquel elle ne peut pas descendre. Ce n'est pas encore le cas. Elle ne l'a pas acquis. Voilà pourquoi tout est encore compliqué.

RTSsport.ch: Et maintenant, la place de la Suisse dans le groupe A de la Ligue des nations est menacée et sa place au tirage au sort en vue de la Coupe du monde 2026 pour laquelle il sera très compliqué de se qualifier risque de ne pas être fameuse...

BOJAN DIMIC: La troupe de Murat Yakin n'a plus le droit à l'erreur et je crois qu'elle doit se conditionner mentalement en se disant que les 3 matches encore au programme de cette Ligue des nations sont des matches-clés pour essayer de "gagner" sa place dans le groupe A. Si elle les aborde avec cette idée en tête, avec celle de matches-couperets, elle réussira à retourner la situation. Il lui faut s'enlever du crâne que ces rencontres de Ligue des nations sont des copies de matches amicaux. En étant intelligente dans son approche, elle peut clairement battre le Danemark mardi soir et la Serbie le mois prochain.

Arnaud Cerutti

