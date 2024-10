"La Suisse a affiché un manque d'homogénéité et des carences défensives qui font peur... mais des motifs d'espoir existent quand même!"

Tenue en échec par le Danemark à Saint-Gall (2-2), la Suisse a eu beau cueillir son premier point en Ligue des nations, elle n'a pas de quoi sauter au plafond. Eddy Barea, consultant RTSsport, ainsi qu'ancien joueur de Servette, NE Xamax et Lugano notamment, en convient. Le Genevois tire le bilan d'octobre.

RTSsport.ch: Eddy Barea, même si la Suisse a enfin pris un point, ce 2-2 ne fait pas sauter au plafond...

EDDY BAREA: Non, effectivement. Ce match nul n'arrange pas ses bidons. On a vu une équipe qui manque d'automatismes, laxiste, qui a manqué d'homogénéité, qui a affiché des lacunes défensives qui font peur. Comment peut-elle être aussi passive sur le 2-2, en laissant deux mecs libres dans sa surface de réparation alors qu'elle n'est pas en infériorité numérique? C'est déconcertant! Ce qui est effrayant, c'est que ces déficits-là ne peuvent pas être comblés en deux coups de cuillère à pot...

RTSsport.ch: Le Danemark s'est montré malin, a bien joué les coups, mais ce n'était pas le Real Madrid non plus...

EDDY BAREA: Les Danois ont effectivement bien senti les coups, en se montrant dangereux même sans avoir la maîtrise du ballon. Mais cela a surtout été dû au fait que les Suisses avaient des lignes défensive et médiane qui n'étaient pas coordonnées. Il y a eu un déficit de taille, de poids, d'implication, d'engagement sur les deuxièmes ballons. C'est dommage, car en termes de potentiel pur, tu sens qu'il y a quelque chose d'intéressant dans cette sélection helvétique.

RTSsport.ch: Un exemple?

EDDY BAREA: Lorsque je vois des Amdouni, des Ndoye, des Rieder, je me dis qu'on tient le présent et le futur de cette équipe. Il y a de quoi faire avec des joueurs pareils! C'est pour cela que tout n'est pas à jeter et que des motifs d'espoir existent. Sauf que ces gars-là sont encore entourés de certains joueurs inconstants qui n'ont pas forcément le potentiel pour qu'on puisse bâtir l'avenir avec eux. Certains, comme Garcia ou Fernandes, viennent de temps en temps, reviennent, puis repartent, au gré des absences, voire d'un regain de forme soudain durant 3 mois.

Ndoye, Rieder et Amdouni sont sur une pente ascendante. Ce qui ne semble pas être le cas d'Embolo. Je commence à m'interroger à son sujet... Eddy Barea, ancien joueur de Servette, NE Xamax et Lugano

RTSsport.ch: Cette semaine, la Suisse a manqué d'un patron, aussi...

EDDY BAREA: On a notamment vu un Akanji méconnaissable à Leskovac et pas flamboyant non plus à Saint-Gall. Et puis Xhaka a lui paru en gestion, sans vouloir faire trop d'efforts. Il s'est montré moins disponible. Il n'était pas indispensable. Sauf que contrairement à Akanji, lorsque lui fait une erreur, cela se voit moins. Un défenseur ne peut pas gérer. Si tu es à la rue à ce poste, si tu ne gagnes pas un duel, cela se voit tout de suite...

RTSsport.ch: Un mot sur les points positifs, tout de même?

EDDY BAREA: J'ai moi aussi un coup de coeur pour le "détonateur" Dan Ndoye. Il n'est pas tout le temps excellent, mais par rapport à ses partenaires, il surnage. J'ai également beaucoup aimé Rieder, qui prend de la bouteille et a un profil qu'on n'a pas en Suisse, ainsi qu'Amdouni, en progression constante et qui s'améliore même dans des rôles où il est par nature moins à l'aise. Il arrive à se retourner, à distribuer, à faire la dernière passe. Ces jeunes-là sont sur une pente ascendante. Ce qui ne me semble pas être le cas d'Embolo, qui me donne l'impression de stagner, de répéter constamment les mêmes erreurs.

RTSsport.ch: Est-ce qu'il y a un joueur qui n'a pas été retenu ou pas aligné que vous auriez aimé voir?

EDDY BAREA: Vous voulez me parler d'un mec dont le nom commence par "Ku" et fini pas "tesa" (rires)? Oui j'aurais convoqué Dereck Kutesa pour ces matches d'octobre. Autant je n'ai pas trouvé scandaleux qu'il ne soit pas retenu pour l'Euro, autant je pense qu'il aurait été de bon aloi de l'appeler maintenant. Le Servettien arrive à faire 6 à 7 fois des différences en Super League et, pour l'avoir vu en Coupes d'Europe, encore récemment contre Braga et Chelsea, je sais qu'il peut faire 3-4 fois des différences à un niveau plus élevé aussi. Kutesa est typiquement le genre de joueurs qui peuvent mettre le bazar en fin de match, dynamiter une défense, désarçonner des adversaires, créer des déséquilibres... En Suisse, on n'en a peu comme cela. Il y a Dan Ndoye et lui... Peut-être qu'on aura besoin des deux pour battre la Serbie en novembre et rêver d'exploit en Espagne!

Arnaud Cerutti

>> A lire aussi : Un point qui ne suffit pas pour la Suisse et "La Suisse a été en dessous, elle a commis des erreurs techniques inhabituelles. Sa dynamique fait un peu souci..."