La justice espagnole désavoue la FIFA et l'UEFA

L'issue de cette procédure, enclenchée en 2021 par les promoteurs de la Super Ligue désormais regroupés dans la structure A22 Sports Management, offre donc une nouvelle ouverture pour lancer une compétition européenne privée.

La décision espagnole, comme celle de la CJUE en décembre, ne vise cependant pas à "autoriser une quelconque compétition, mais seulement à jeter les bases d'un système de libre concurrence dans le football", précise le communiqué du tribunal de Madrid.

Rien ne garantit donc que le nouveau projet annoncé fin 2023 par A22, soit un super championnat à trois divisions et 80 clubs européens porté par les deux plus grands clubs espagnols, le Real Madrid et le FC Barcelone, verra bien le jour.