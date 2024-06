La France s'impose sans forcer contre Luxembourg

La France a réussi son premier test avant l'Euro en battant le Luxembourg 3-0 mercredi à Metz. Kylian Mbappé, qui a marqué son 47e but en 78 sélections, a aussi délivré deux passes décisives à Randal Kolo Muani et Jonathan Clauss.

A douze jours de leur entrée en lice face à l'Autriche, le 17 juin à Düsseldorf, les Bleus n'ont pas tout réussi mais ils ont fait l'essentiel. S'il reste logiquement encore du travail pour arriver en forme optimale en Allemagne, Didier Deschamps a de quoi être rassuré sur l'état de ses troupes.

Opposés à une formation luxembourgeoise le plus souvent regroupée dans sa moitié de terrain, les Français ont surtout pu compter sur leur capitaine pour facilement dominer leur adversaire et s'éviter une mauvaise surprise.

Mbappé en grande forme

Positionné le plus souvent dans l'axe, Mbappé a fait très mal aux défenseurs du Grand Duché et a été à l'origine du premier but français, inscrit de la tête par son ex-coéquipier au PSG Randal Kolo Muani (43e), avant de marquer le troisième sur une offrande d'un autre Parisien Bradley Barcola (85e), soit sa 47e réalisation en équipe de France. Jonathan Clauss avait de son côté doublé la mise juste avant sur une magnifique frappe à l'entrée de la surface (70e).

agences/pza