La France bat l'Italie et termine première de son groupe

La France a retrouvé des couleurs: elle s'est imposée 3-1 à Milan contre l'Italie en Ligue des nations. Cela lui a permis de finir en tête du groupe 2 de la Ligue A.

Muets contre Israël jeudi, les joueurs de Didier Deschamps ont donc bien réagi. Pour sa 50e sélection, Adrien Rabiot a ouvert le score dès la 2e sur un corner botté par Lucas Digne. Ce dernier a aussi été impliqué sur le deuxième but des visiteurs, son coup franc touchant la barre et retombant au fond des filets via le dos du gardien Guglielmo Vicario (33e).



L'Italie a répliqué peu après par Andrea Cambiaso (35e). Décidément maître des airs, Rabiot a redonné de la tête deux longueurs d'avance aux Bleus (65e), sur une nouvelle passe de Digne, qui lui aussi portait le maillot national pour la 50e fois. A noter que les trois réussites de la France sont tombées sur des balles arrêtées.

L'Angleterre et la Norvège promues en Ligue A

De son côté, l'Angleterre a assuré sa promotion dans la Ligue A de la Ligue des nations. A Wembley, les Three Lions ont battu l'Eire 5-0 pour finir en tête du groupe 2 de la Ligue B devant la Grèce.

Dirigés pour la dernière fois par l'intérimaire Lee Carsley, qui sera remplacé dès le 1er janvier par Thomas Tuchel, les Anglais ont dû patienter un peu plus d'une mi-temps pour briser la résistance irlandaise. Harry Kane (53e/pen), Anthony Gordon (56e), Conor Gallagher (58e), Jarrod Bowen (76e) et Taylor Harwood-Bellis (79e) ont marqué, profitant de l'expulsion de Liam Scales, qui a écopé d'un second carton jaune sur l'action du penalty.

La Norvège a également acquis sa promotion dans le groupe A. Son succès 5-0 contre le Kazakhstan, avec notamment trois buts d'Erling Haaland, lui assure la première place du groupe 3 devant l'Autriche.

