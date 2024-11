"La défaite laisse un goût amer" déclare Joël Monteiro

Dernière de son groupe en Ligue des Nations, la Suisse a cependant perdu avec les honneurs en Espagne. Revenant par deux fois au score, les Helvètes se sont toutefois inclinés 3-2. Au micro de RTSsport, Joël Monteiro, Andi Zeqiri et Yvon Mvogo ont partagé leurs impressions.

JOËL MONTEIRO: "C'est une fierté de marquer mon premier but, mais la défaite laisse un goût amer. Tout match est bon à prendre. Face au champion d'Europe on n'a pas eu peur et on a tout donné."

ANDI ZEQIRI: "Je ne faisais pas partie des tireurs sélectionnés mais je tire les penaties en club. Edimilson Fernandes devait tirer mais il m'a laissé le ballon. Je me suis concentré et j'ai essayé d'être lucide et focus sur mon penalty en sachant que je connais le gardien, je l'ai côtoyé à Brighton. Je n'avais toujours pas marqué en équipe nationale, j'avais l'opportunité de marquer mon premier but, je me suis mis dans ma bulle et ça a fonctionné. C'est une charge en moins, j'ai eu la chance de marquer contre une grande nation mais il y a encore beaucoup de points à améliorer pour que je progresse."

YVON MVOGO: "L'équipe a montré une bonne réaction après avoir été menée deux fois au score. Malheureusement, on doit gommer ces erreurs défensives. Les joueurs qui sont entrés ont montré de l'envie et on fait preuve de courage."

