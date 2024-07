La Colombie sort l'Uruguay et rejoint l'Argentine en finale

L'attaquant uruguayen Darwin Nunez a été impliqué dans une violente bagarre après la défaite des siens contre la Colombie (1-0).

A peine la fin du match sifflée, 2 groupes de supporters, qui s'étaient provoqués pendant la rencontre, se sont affrontés violemment. La grande majorité des spectateurs présents dans le stade étaient Colombiens, mais sans séparation avec les fans uruguayens.

Des joueurs de l'Uruguay, dont l'attaquant Darwin Nunez, se sont donc précipités dans la foule, visiblement pour protéger leurs supporters de fans colombiens, pour un affrontement de quelques minutes avant l'intervention des forces de l'ordre.

WE GOT A MALICE AT THE PALACE IN COPA AMERICA pic.twitter.com/IETVvdtOLo