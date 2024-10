L'UEFA va investir un milliard d'euros dans le foot féminin d'ici 2030

L'UEFA a promis d'investir un milliard d'euros pour développer le football féminin d'ici 2030, en ciblant à la fois la pratique de base, la professionnalisation du haut niveau et l'affluence dans les stades.

Baptisé "Unstoppable", ce programme est le deuxième dédié aux footballeuses après une première stratégie annoncée en 2019 et qui a accompagné une croissance des revenus, des pratiquantes et des audiences sur tout le continent.

Le Mag: A la recherche du temps perdu / Sport dimanche / 5 min. / le 6 octobre 2024

L'instance s'engage à investir dans ce plan "un milliard d'euros issu des revenus des compétitions" et de ses propres réserves "dans des initiatives de football féminin", à soutenir les projets des fédérations nationales pour le football de base et à transformer ses compétitions.

Une 2e compétition interclubs féminine après l'Euro en Suisse

La plus prestigieuse d'entre elles pour les clubs, la Ligue des champions féminine, inaugurera d'ailleurs en 2025/2026 une nouvelle formule calquée sur celle de la Ligue des champions masculine en vigueur cette saison, avec un mini-championnat à 18 équipes remplaçant la phase de poules.

A l'image de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence, l'instance européenne va également lancer la saison prochaine "une deuxième compétition interclubs féminine", juste après l'Euro féminin accueilli par la Suisse du 2 au 27 juillet 2025.

D'ici 2030, l'UEFA vise "six championnats entièrement professionnels et 5000 joueuses professionnelles sur le continent", contre respectivement trois championnats et 3'049 joueuses pro aujourd'hui, et veut faire du football "le sport d'équipe le plus populaire auprès des femmes et des filles dans tous les pays d'Europe".

afp/bao